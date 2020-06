Solberg: Norge skal bruke vår plass til å ivareta norske interesser og verdier i en urolig verden

Statsminister Erna Solberg takker FNs medlemsland for tilliten de har vist ved å gi Norge en plass i FNs sikkerhetsråd.

Det er 20 år siden Norge sist satt i Sikkerhetsrådet

– Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for vårt arbeid. Vi vil samarbeide tett med alle medlemmene av Sikkerhetsrådet og bidra til et konstruktivt samarbeid, skriver hun på Facebook.

– Jeg vil samtidig takke Canada og Irland for en tøff, men vennligsinnet konkurranse. Vi skal fortsette det gode samarbeidet fremover, både i og utenfor FNs sikkerhetsråd, fortsetter statsministeren.

