Solberg og Støre i klinsj om klima og arbeidsliv

Klima og arbeidsliv satte fart på temperaturen da statsminister og Høyre-leder Erna Solberg møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre til debatt i Oslo mandag kveld.

Arbeidsliv, skole, klima, helse og fallende oppslutning blant styringspartiene var på dagsorden da de to partilederne møttes til toppduell på utestedet Blå i Oslo mandag kveld.

Statsministeren valgte skole som sitt debattema, mens Ap-lederen ville debattere arbeidsliv.

Da spørsmålet om utfordringene Ap og Høyre har hatt på meningsmålinger denne sommeren kom opp, viste ordstyrer Siv Sandvik, kommentator i Adresseavisen, til en julimåling i avisen Nordlys som viste at Sp er større enn Ap i Norge-Norge.

– Det raseriet i Nord-Norge er alvorlig. Sp og Trygve har satt ord på dette raseriet på en bra måte. Ap er imidlertid mer opptatt av hva som skjer der og å ha gode løsninger, sa Støre med henvisning til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Ville snakke om Høyre

Solberg la vekt på at hun ikke er opptatt av Sps analyser og ville heller snakke om Høyres politikk.

– Det går veldig godt i Nord-Norge. Arbeidsledigheten er så lav at det nesten er mangel på arbeidsplasser. Det er bra økonomisk utvikling rundt om i landet. Vi vil blant annet satse på kunnskap, sa hun.

Støre gikk i strupen på Solberg i spørsmålet om sammenslåingen av Troms og Finnmark, mens Høyre-lederen forsvarte den og fastslo at den var nødvendig.

Støre benyttet muligheten til å advare mot å lene seg mot Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

– Teller hvem som styrer

Da arbeidsliv ble diskutert, gikk Støre rett i strupen på Solberg.

– I Arbeiderparti-styrte kommuner er andelen som jobber heltid gått opp – i Høyre-styrte går den ned. Det teller hvem som styrer i kommunen, sa Ap-lederen.

Solberg kontret med å vise til at deltidsandelen i Norge ikke går opp, men ned.

– Heldigvis øker antall fulltidsstillinger. Men jeg er faktisk enig i at dette er en utfordring. Vi er også opptatt av at vi skal ha en heltidskultur i kommunene. Men det er litt sånn at om du trykker på knappen og stemmer Arbeiderpartiet, så endrer dette seg, sa Solberg og la til at sånn er det ikke.

Kranglet om tall

Tidligere i august gikk Støre ut med at Ap-styrte kommuner er bedre på klimakutt enn Høyre-styrte. Han viste til tall fra Miljødirektoratet som viste at kommuner med en ordfører fra Arbeiderpartiet har kuttet utslippene 50 prosent mer enn der Høyre har hatt ordføreren.

Solberg gikk hardt ut mot Støre da tallene kom på banen i debatten.

– Jeg synes er rart å møte et Ap som har fjernet politikk og begynt med statistikk, sa hun og omtalte Ap-lederens bruk av statistikk som meningsløs.

Gratis skolemat

Skole var kveldens første tema, og Støre tok igjen opp temaet om gratis skolemat.

– Et godt skolemåltid er bra for helse, sosial integrering og ikke minst bra for læring, sa Støre fra scenen.

Solberg pekte på at 97 prosent av alle skolebarn har med seg en matpakke i skolesekken og at det er læreren som først og fremst er av betydning for at elevene kan lese og regne når de går ut av skolen.

Arrangerte debatt selv

Ifølge NRK er det verken NRK eller TV 2 som inviterte til debatt, men det var det partiene selv som gjorde.

– Det er en klassisk ting egentlig, de prøver å få oppmerksomhet, gjøre hverandre til hovedmotstander i valgkampen. Det har andre partier forsøkt tidligere. Ap og Frp i 2009 arrangerte debatter mot hverandre, de tjente begge på det. Akkurat nå er det Ap og Høyre som tjener på det, sier kommentator Morten Myksvoll i Bergens Tidende til NRK.

