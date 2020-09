Solberg om Høies trusler mot Oslo: – Erfaring er at kommunene følger opp

Erna Solberg sier at regjeringen vil vurdere å innføre strengere regionale og lokale tiltak, men at erfaringene tilsier at kommunene selv føler opp.

– Om man ikke får det til lokalt når det er nødvendig må vi vurdere nasjonale, regionale og lokale nedstenginger og tiltak. Det ligger i vårt arsenal, men erfaring er at kommuner følger opp. Det er derfor vi tørr å gjøre det vi gjør i dag, sa Solberg på regjeringens pressekonferanse onsdag. Svaret kom på spørsmål om statsministeren støtter helseminister Bent Høies trusler om å overstyre Oslo kommune. – Det er viktig at man slår ned lokalt med kraftige nok tiltak. Det er jeg er glad for å se at Oslo gjør, sa Solberg (©NTB)

