Solberg om omstridt Listhaug-maleri: - Listhaug er ikke en martyr

- Sylvi Listhaug verken er, eller forsøker å være, en martyr, sier statsminister Erna Solberg (H).

HØYRES HUS (Nettavisen): 2. påskedag dukket det opp et maleri av en korsfestet Sylvi Listhaug (Frp) på en vegg i Bergen.

Veggmaleriet har provosert mange, men statsminister Erna Solberg (H) tar det omstridte maleriet med fatning.

- Jeg lar meg ikke så lett provosere, sier Solberg til Nettavisen tirsdag ettermiddag.

PÅ KORSET: Natt til 2. Påskedag har gatekunstneren malt et veggmaleri av Sylvi Listhaug på hjørnet mellom Hans Holmboe gate og Fosswinkelsgate i Bergen

- Forsøker ikke være martyr



Statsministeren understreker at kunstnere har rett til å provosere.



- Jeg har stor respekt for ytringsfriheten til kunstnere, og deres rett til å provosere og lage bilder. Jeg har også faktisk stor glede av hele grafittikulturen og bykunsten i Bergen. Jeg synes den bidrar til å oppløfte, sier Solberg, og samtidig påpeker:

- Om jeg ikke akkurat lar meg provosere, så mener jeg at det er et eksempel på når kunsten viker for den seriøse politiske debatten. Jeg tror verken at Sylvi Listhaug er martyr eller forsøker å være martyr, sier hun.

- Så du reagerer ikke veldig sterkt når du ser bildet?

- Jeg respekterer at kunstnere vil gi et uttrykk for sin politiske kunst på ulike måter, men da må de også få beskjed om at jeg synes ikke at det er en riktig politisk ytring, i form av at jeg mener at Sylvi Listhaug verken er en martyr eller forsøker å bli en martyr, sier Solberg.

IKKE PROVOSERT: Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ikke blir provosert av kunstverket som viser Sylvi Listhaug hengende på et kors.

- Ikke en smaksdommer



En av dem som har reagert på gatekunsten i Bergen, er KrF-leder Knut Arild Hareide, som har kalt en korsfestet Listhaug for usmakelig.

- Er du uenig med Hareide?



- Jeg gjør meg ikke til smaksdommer over kunst og bilder. Jeg sier bare at det er mulig det skal være en provokasjon. Jeg lar meg ikke så lett provosere, og jeg tar det bare som en politisk ytring som jeg er uenig i, gjentar hun.

Sylvi Listhaug selv har hittil vært taus om maleriet av henne.

