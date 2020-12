Solberg om skredulykken: Hele Norge tenker på de berørte

Hele Norge tenker på dem som er berørt etter skredulykken i Gjerdrum, hvor fortsatt tolv personer ikke er redegjort for, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Dette er krevende for alle å se på, men det er vanskeligst for dem som er hardest rammet. Jeg er glad for at lokalsamfunnet stiller opp, og at så mange hjelper til, sier statsministeren til TV 2.

Tallet på personer som ennå ikke er redegjort for, er jevnlig blitt nedskalert i løpet av dagen. Onsdag kveld er det tolv personer som ikke er gjort rede for, blant dem barn, ifølge politiet.

– Dette er en katastrofe for lokalsamfunnet, men også i norsk sammenheng, sier Solberg.

– Veldig mange er berørt, mange opplever fare for å miste husene sine, de frykter for fremtiden sin og lever i uvisshet, sier hun.

Solberg sier hun er glad for at antall personer det ikke er blitt redegjort for, har blitt mindre, og at hun håper det blir enda mindre.

– Men jeg tror vi må sko oss for at det har vært noen i disse husene. Og at selv om vi alle innerst inne skulle ønske at disse tolv ikke var inni husene, så må vi nok tro at noen av dem har vært det, sier statsministeren til NRK Dagsrevyen.

På spørsmål om hva samfunnet kan gjøre for å hjelpe de rammede, svarer hun følgende:

– Jeg tror de trenger omtanke. De trenger selvfølgelig litt fred. De trenger praktiske ting, og der ser vi at lokalsamfunnet har stilt opp, sier hun, og viser videre til at enkelte har mistet så å si alt i skredet.

(©NTB)

Reklame Liverpool kan gjøre denne rekorden enda verre