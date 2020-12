Solberg om vaksinegodkjenning: Gode nyheter for dagene og månedene framover

Pfizer-Biontech-vaksinen ble mandag kveld formelt godkjent for bruk i EU og Norge. – Det er gode nyheter for dagene og månedene framover, sier statsministeren.

– Koronavaksinen er nærmere enn noen gang. Samme dag som solen snur og vi går mot lysere dager, så godkjenner EU den første koronavaksinen, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Etter at vaksinen nå er formelt godkjent i EU-systemet, ventes de første vaksinedosene å ankomme Norge om få dager. I romjulen, mest sannsynlig 27. desember, vil den aller første vaksinen bli satt.

– Jeg er glad for at den første koronavaksinen nå er godkjent for bruk i EU og Norge. Vi vil starte vaksinering samtidig med de andre europeiske landene, sier helseminister Bent Høie (H).

Detaljerte opplysninger om distribusjonen av vaksinen og lagringsplass er strengt hemmelig. Men det er kjent at vaksinene først vil bli levert til såkalte ultrafrysere hvor den kan lagres i 70 minusgrader. Derfra kan den distribueres videre ut til kommunene.

Men da begynner klokka å tikke – vaksinen har nemlig en holdbarhet på fem dager etter at den er tatt ut av de ekstra kjølige fryserne. Kommunene har derfor blitt bedt om å lage nøye og detaljerte planer for hvordan de skal gjennomføre vaksineringen slik at ingen vaksiner går til spille.

(©NTB)

