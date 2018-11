Solberg regner ikke med regjeringsavklaring før jul

Statsminister Erna Solberg (H) har samlet troppene til sonderinger om regjeringsutvidelse, men tror ikke en eventuell ny plattform kommer på plass i 2018.

– Vi regner ikke med at det kommer før jul. Vi må først prøve oss fram i disse sonderingene, og så må vi gå ett steg videre, sa hun til mediene fredag.

– Vi kommer til å snakke sammen på ulike tidspunkter framover mot jul. Vi vil sette oss ned og forhandle når all samsnakkingen og sonderingen vi har hatt på forhånd, har gitt et grunnlag alle partiene synes det er greit å begynne reelle plattformforhandlinger på.

Solberg satt torsdag kveld sammen med ledere fra Fremskrittspartiet, Venstre og KrF for å starte sonderingene som kan ende med at KrF går inn i regjeringen.

– Vi har så vidt begynt sonderingene. Det betyr at vi snakker om hva som er de overordnede utfordringene for Norge, og hva som er viktige prioriteringer for de ulike partiene. Men dette er starten på en prosess som kommer til å ta sin tid, sier regjeringssjefen.

I budsjettinnspurten sørget KrF for flertall for å endre taxfree-ordningen i strid med regjeringens ønske.

– Vi har snakket om og bedt våre parlamentariske ledere snakke om hvordan vi skal håndtere de sakene som ligger i Stortinget, både de som kommer fra regjeringen og andre partier. Det er ingen konklusjon på det, for det må stortingsgruppene gjøre. Men det er viktig at vi har et ordnet forhold rundt de tingene, sier Solberg.

(©NTB)

Mest sett siste uken