Solberg ringte til Villa Skaar

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun denne uken ringte til Villa Skaar Valstad sykehjem, der ni beboere er døde og samtlige beboere er koronasmittet.

Solberg sa på pressekonferansen onsdag ettermiddag at hun synes det er trist å igjen å se utbrudd og dødsfall ved sykehjem i Norge, både for pårørende og for dem som jobber ved institusjonene.

Videre opplyser hun at hun har ringt direkte til både Villa Skaar Valstad sykehjem, samt Eidsvoll kommune, denne uken.

– Og jeg skjønner at dette går tett inn på dem som har ansvaret for det, sier Solberg.

Solberg sier myndighetene ønsker å gjøre eldreomsorgen personlig og nær, ikke i fullt smittevernutstyr.

Helsearbeiderne som jobber på institusjonene, har også privatliv utenfor jobben, blant annet med barn og familie. Derfor er det vanskelig å eliminere smitterisikoen.

– Det synes jeg vi skal ha litt respekt for, at det er tungt for dem som jobber med det og har ansvaret for det, sier Solberg.

