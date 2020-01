Statsminister Erna Solberg (H) mener Frp har vist seg som et styringsdyktig parti i tiden de satt i regjering.

Solberg holdt pressekonferanse rett etter at Frp-leder Siv Jensen kunngjorde at partiet går ut av den borgerlige regjeringen. Hun takket Frp for arbeidet både i regjeringen og på Stortinget.

– Vi har funnet gode svar i krevende tider, sier Solberg.

(©NTB)