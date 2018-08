Solberg til Unge Høyre: Ta vare på AUF-vennene deres

Høyre-leder Erna Solberg tok et oppgjør med hetsen mot Utøya-overlevende da hun talte til Unge Høyre onsdag.

I år tar skolen for første gang imot førsteklassinger som ikke var født 22. juli 2011, framholdt Solberg, som mener det blir viktig å ha terrorhendelsen med i læreplanen i årene som kommer.

– Vi må aldri glemme hva som skjedde. Uskyldige mennesker ble drept i et angrep på demokratiet vårt, på åpenheten og mangfoldet som preger vårt samfunn. Men det var også et angrep på AUF og unge mennesker på sommerleir. Hver dag blir vi minnet om det som skjedde for sju år siden. Det er vondt, men det er viktig, sa Solberg.

– Det er ikke lenge siden vi kunne lese i Aftenposten om hetsen AUF-ere opplever. At det finnes mennesker som kan hetse andre for en tragedie de har vært utsatt for er nesten ikke til å tro. Jeg håper dere tar vare på AUF-venner. Spør om det er noe dere kan bidra med. Vis at dere er der, sa Høyre-lederen.

Hun ba også Unge Høyre-ungdommen som var på plass på Hove i Arendal om å ta ansvar, og være aktive i debatten om ytringsfrihet og radikalisering.

– Ta venner i forsvar når de utsettes for stygge kommentarer. Vis at dere bryr dere, sa statsministeren, som mener både moder- og ungdomspartiet må ta ansvar og bekjempe alle former for ekstremisme.

Byrådsledere i blått

Det kommende kommunevalget ble også tema. Ungdomspartiet blir viktig i året som kommer, mener Solberg.

– Ambisjonen er klar: Høyre skal vinne tilbake mange kommuner vi tapte i 2015 – og vi er avhengig av dere, sa Solberg.

Det er ungdomspartiet som alltid banker på flest dører, står lengst på stand, og standhaftig forsvarer fraværsgrensen i skoledebattene, framholdt Høyre-lederen.

– Det er ikke alltid like populært å forsvare fraværsgrensen. Men dere gjør det likevel. Det gjør meg stolt av ungdomspartiet mitt, sa Solberg, og lanserte samtidig hjembyen Bergen som et av hovedmål i 2019.

– Vi liker kanskje rødfarge på fotballdraktene våre. Men vi foretrekker byrådsledere i blått, sa hun.

– Dere må finne løsninger

Høyre-lederen brukte mye tid på skolepolitikk og klima i talen til ungdomspartiet. Tidligere i år advarte hun med glimt i øyet Unge Høyre mot å bli «for grønne», og gjøre vedtak som kan bli dyre for landet.

Solberg gjentok at hun mener det er fullt mulig å bli et lavutslippssamfunn i 2050 og kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030 uten at man må kutte i velferden eller at noen må tjene mindre.

– Å nå klimamålene forutsetter ikke en radikal samfunnsomveltning hvor både økonomi og velferd må endres dramatisk. Det er mulig å kombinere velstandsvekst med klimaforpliktelsene. Heldigvis. Hvis vi gjør ting riktig, så innebærer det også konkurransefortrinn for det norske samfunnet, sa Solberg.

Hun understrekte også at hun setter pris på å bli utfordret av ungdomspartiet, både på klima og andre områder.

– Én dag er det dere som sitter med det ansvaret vi har i dag. Derfor er det bra at ungdomspartiene utfordrer moderpartiene. Det er bra at dere viser utålmodighet. For de utfordringene min generasjon politikere ikke løser godt nok – vil deres generasjon bære konsekvensene av, sa Solberg.

