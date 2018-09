Solberg topper NRKs statsministermåling

En fersk statsministermåling viser at folk heller vil la Erna Solberg (H) fortsette i jobben enn å erstatte henne med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

NRK la fram målingen lørdag kveld, og den viser at 52,9 prosent synes Solberg er best skikket til å være statsminister. 30,6 tror Støre er best til jobben med å lede landets regjering. De spurte fikk ingen andre kandidater å velge mellom, men de kunne svare «vet ikke» på spørsmålet: «Hvem mener du er best skikket til å være statsminister i Norge?»

Ikke overraskende er den sittende statsministeren soleklar favoritt blant Høyre-velgerne. For 96 prosent av dem er det «ingen over, ingen ved siden».

Også blant dem som stemmer KrF er det liten tvil om hvem de vil se på Statsministerens kontor. 65 prosent svarer at Solberg er best skikket, mens kun 18 prosent svarer Støre.

– Jeg håper disse tallene gjør valget enkelt for KrF. Jeg håper de ser at velgerne deres først og fremst ser mot et borgerlig samarbeid, sier Solberg i en kommentar.

Selv en seksdel av Ap-velgerne – 17 prosent – foretrekker å ha lederen for arvefienden Høyre som regjeringssjef. 73 prosent foretrekker Støre. Selv sier Ap-lederen at han har stor respekt for Solberg som politiker.

– Men når folk skal velge, så skal de velge partier. Så håper jeg at vi er på vei opp, og at det også gjelder mine personlige tall, sier Ap-lederen til NRK.

(©NTB)

Mest sett siste uken