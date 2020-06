Solberg ut mot rasisme i politiet

Statsminister Erna Solberg (H) er klar på at såkalt etnisk profilering skjer i Norge. Politiet sier de jobber hardt for å forebygge rasisme.

Med etnisk profilering menes det at personer blir anholdt eller utsatt for kontroll på bakgrunn av stereotypier knyttet til hudfarge eller etnisitet.

Statsministeren sier til Dagbladet at etnisk profilering skjer i Norge og gir uttrykk for at det er problematisk når personer som aldri har gjort noe ulovlig, opplever at de blir trakassert.

– Ja, det har skjedd og skjer. Jeg har også venner fra andre land med en annen hudfarge, som bor i Norge og er blitt stoppet av politiet og spurt om de har oppholdstillatelse. Særlig i ungdomstiden. Adopterte som blir stoppet fordi de har en fin sykkel, selv om de er oppvokst i Fana, som er et fint strøk i Bergen. Alt det der skjer, men norsk politi er blitt utrolig mye flinkere, sier Solberg.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier politiet har nulltoleranse for rasisme i etaten og at de jobber med holdninger.

– Det betyr ikke at rasisme ikke forekommer i vår etat, for det kan det gjøre, men det er ingen systematikk i det, og vi jobber hardt for å forebygge dette, sier hun.

Etnisk profilering er ikke en arbeidsmetode i politiet, understreker Bjørnland.

– Politiet har et stort fokus på at kontroll av personer skal foretas på en etisk og kvalitetsmessig forsvarlig måte – etter hjemler i politiloven eller utlendingsloven. Kontroll på bakgrunn av hudfarge skal ikke gjøres og er ikke noe grunnlag for kontroll.

