Solberg vil vurdere endringer i permitteringsordningen

Endringer i permitteringsordningen vil bli vurdert i løpet av kort tid, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Vi fortsetter å følge situasjonen nøye slik vi har gjort gjennom hele denne pandemien, og kommer til å vurdere endringer i permitteringsordningen i løpet av kort tid, sier hun til VG.

Overfor avisen advarer Merethe Solberg, som leder avdelingen i Fellesforbundet som organiserer hotell-, restaurant- og kantineansatte i Oslo, om at flere selskaper nå innleder oppsigelsesprosesser, slik at oppsigelser kan skje når permitteringstiden på 52 uker går ut for mange i mars og april.

Hun ønsker en utvidelse av permitteringsordningen.

(©NTB)

