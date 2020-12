Solberg: Vurderer om det trengs strengere testregime for innreisende

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NRK at det vurderes om det er behov for strengere testregimer for alle som kommer til Norge.

Den britiske virusmutasjonen, som antas å være en langt mer smittsom variant av koronaviruset, ble søndag påvist i Norge. – Det gjør jo at smittevernarbeidet blir enda viktigere, at alle må følge karantenereglene, at smittesporingen blir viktigere, og så vurderer vi om vi også må ha strengere testregimer for alle som kommer til Norge, sier statsministeren til NRK. Hun sier dette er blant tiltakene myndighetene vurderer og legger til at Folkehelseinstituttet nå følger med på testene som blir tatt, for å se om mutasjonen har større utbredelse i Norge. (©NTB)

