Solberg: Bedrifter får permittere ansatte i ett år

Statsminister Erna Solberg (H) varslet torsdag nye permitteringsregler. Bedrifter kan nå permittere ansatte i inntil ett år.

Normalt er permitteringsperioden på 26 uker, men på grunn av koronapandemien ble den utvidet til 30 uker. Nå utvides den altså ytterligere.

– Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss fremover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier Solberg til VG.

Ordningen gjelder fra 1. november og til 30. juni 2021, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Antallet permitterte har falt kraftig. Likevel er det flere bransjer som reiseliv og eksportrettet industri som møter stor usikkerhet utover høsten, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen foreslår også ny arbeidsgiverperiode II på fem dager, fra og med 1. januar neste år. Dermed vil arbeidsgivers lønnsplikt gjenoppstå noen dager i midten av permitteringen. Ordningen vil gjelde for alle som ved årsskiftet har vært permittert i 30 uker eller mer.