Soldat og kjønnsforsker reagerer på «kvinnetips» i Forsvaret

En fersk soldat og en kjønnsforsker reagerer på at kvinner i førstegangstjeneste får råd om å unngå stramme klær og «ikke ta guttene seriøst».

Da Thea Engvik (19) skulle registrere seg i førstegangstjenesten denne uken, fikk hun skrivet «Gode tips og råd for kvinnelige soldater», skriver VG.

Blant tipsene var «ikke ta guttene for seriøst, det er som regle bare tull som kommer ut av dem» og «finn en god uniform, ikke gå med de trangeste fordi at du føler «du ser bedre ut» i dem. Er kjipt å ha konstant vondt i magen og mangle fleksibilitet i felt».

– Det er ganske stereotypisk at jenter først og fremst bryr seg om hvordan man ser ut sier, Engvik om tipsene, som ble gitt ut av avdelingstillitsvalgt i Brigade nord. Hun reagerer også på at kvinner får beskjed om å tåle gutters oppførsel, istedenfor at menn får beskjed om å oppføre seg.

Kjønnsforsker Ulla-Britt Lilleaas er enig i at skrivet er problematisk.

– Jeg synes noen av rådene er svært uheldige med tanke på at jentene er helt ferske i en mannsdominert organisasjon. Jeg reagerer spesielt på punktet om «å ikke ta gutter seriøst» fordi som helt ny er det vanskelig å vite hva som forventes og hvor grensene går, sier hun.

Landstillitsvalgt Lise Huynh i Forsvaret erkjenner at noen punkter i skrivet burde blitt vurdert nøyere.

– Vi kontrollsjekker ikke alt som kommer ut på lokalt nivå, men her ser jeg at vi må ta til oss at vi skulle hatt bedre oversikt, sier hun.

