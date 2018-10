Solid oppgang på Oslo Børs

Oslo Børs startet uken med oppgang etter en lengre periode med nedgang og turbulens. Hovedindeksen sluttet opp 1,5 prosent til 875,78 poeng.

Equinor var som vanlig mest omsatt, og aksjen steg 1,37 prosent. Videre på omsetningslista fulgte Aker BP (-2,67 prosent), DNB (+1,19), Norsk Hydro (-0,26) og Telenor (+2,59).

Next Biometrics Group steg mest og sluttet opp 8,20 prosent til 49,50 kroner per aksje. Rec Silicon plasserte seg helt i bunnen med et fall på 4,44 prosent til 0,69 kroner aksjen.

Aksjestrateg Peter Hermanrud i SpareBank1 Markets tror den verste nedgangen på Oslo Børs er over.

– Dette ser ut som en klassisk korreksjon, som normalt går over etter hvert. Det er ikke noe veldig nytt og alvorlig som har skjedd i markedet, sier Hermanrud til E24.

Han sier at det var kursutviklingen i seg selv som var nyheten mandag.

– Jeg tipper at markedet enten har bunnet nå, eller så når vi bunnen om et par uker, sier han.

De toneangivende børsene i Europa sluttet alle opp mandag. DAX 30 i Frankfurt var opp 1,65 prosent, FTSE 100 i London steg med 1,58 prosent og CAC 40 i Paris startet børsuken med en oppgang på 0,85 prosent.

Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 77,49 dollar, ned 0,24 prosent i løpet av dagen, mens amerikansk lettolje var ned 0,47 prosent og ble solgt for 67,12 dollar fatet.

