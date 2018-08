Solskjær om voldtektstiltalt Molde-spiller: - Vi har valgt å stole på ham

Spiller er tiltalt for sovevoldtekt, tirsdag må han møte i retten.

MOLDE (Nettavisen): I slutten av mars kom nyheten om at en Molde-spiller må møte i retten i en alvorlig straffesak.

Tiltalen gjelder såkalt sovevoldtekt, og påtalemyndigheten mener mannen skal ha forgrepet seg på en kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvntilstand eller beruselse.

Spilleren bestrider ikke at det har vært samleie, men han mener det var frivillig og nekter straffskyld.

Mannen har spilt flere kamper for Molde denne sesongen, noe klubben besluttet, og trener Ole Gunnar Solskjær stiller seg bak.

- Er det riktig av dere å bruke den spilleren?

- Det er et valg klubben har tatt tidligere. Nå starter rettssaken til uken. Så langt har vi tatt det valget om å la ham spille, og det står klubben på, sier Solskjær til Nettavisen etter 5-1-seieren mot Brann søndag kveld.

Solskjær: - Vi stoler på spilleren

- Hva er vurderingen bak å la ham spille?

- Det får du spørre klubben om.

- Hva tenker du om det?

- Jeg tenker ... Det er akkurat som med Erling (Braut Håland, som stod ved siden av Solskjær under intervjuet, red. anm.), han er en av mine spillere. Klubben bestemmer hvem som blir signert, hvem som er spilleberettiget, så tar jeg ut et lag ut ifra det.

- Vi får se når saken er ferdig, men vi har valgt å stole på spilleren og tatt det valget vi har gjort, sier Solskjær.

Han ønsker ikke å si noe mer om hvilke vurderinger klubben har gjort, eller hvordan spilleren er blitt ivaretatt.

Tidligere har administrerende direktør i Molde, Øystein Neerland, uttalt følgende om hvorfor de de bruker spilleren:

- Som kjent har en av MFKs spillere nylig blitt tiltalt i en straffesak. MFK er i den forbindelse gjort kjent med at spilleren og fornærmede har ulike versjoner av hendelsesforløpet. Spilleren mener at han ikke har gjort noe straffbart. Det tilligger ikke MFK som fotballklubb å ta stilling til hendelsesforløpet, og det tilligger ikke MFK å felle dom i saken. Det er det rettsapparatet som skal gjøre. MFK vil på denne bakgrunn avvente domstolenes behandling av saken, før det vurderes om hendelsen skal få betydning for spillerens tilknytning til MFK. Spilleren vil møte på jobb og dermed også være aktuell for laget fremover.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til Nettavisen søndag kveld.

Overbevist om skyld

Når påtalemyndigheten tar ut tiltale i straffesaker mener de å ha så klare bevis at det vil føre til domfellelse i en rettssak. Første av to dager i retten er kommende tirsdag. Saken går i Romsdals tingrett i Molde.

Statsadvokat Thorn Nordheim i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter, har tidligere uttalt følgende til Romsdals Budstikke om hvorfor de har tatt ut tiltale i saken.

– Det er fordi vi finner det bevist utover enhver rimelig tvil at den tiltalte har begått den handlingen han er tiltalt for, slik kravet er i alle straffesaker.

Molde-kaptein Ruben Gabrielsen.

Det straffbare forholdet skal ha blitt begått natt til 14. mai i fjor i en bolig i Molde.

- Det er min klients klare oppfatning at det ikke har skjedd noe straffbart i denne saken. Han vil forklare seg nærmere om dette under rettssaken, sier spillerens forsvarer Øyvind Panzer Iversen til Nettavisen.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat sier til Nettavisen at hun ikke ønsker å kommentere saken, og at det som skal belyses vil bli gjort i retten.

Molde-kaptein: - Vi står bak ham

Den tiltalte spilleren har fått hard medfart i sosiale medier. Han har blitt hengt ut i fullt navn flere steder. I tillegg har Molde nektet fans fra andre klubber å ha bannere med budskapet "Mot voldtekt" på tribunen.

Vålerenga-supportere har også hengt spilleren ut som voldtektsmann, selv om det ikke foreligger noen dom. Nettavisens sjefredaktør har også skrevet at Molde må tåle voldtektskritikk på lederplass i april.

Spilleren får støtte av Molde-kaptein Ruben Gabrielsen, i tillegg til Ole Gunnar Solskjær.

- Jeg tenker ikke så mye over saken. Vi står sammen helt til han blir dømt, dersom han blir dømt. Vi står bak ham, sier Gabrielsen til Nettavisen.

- Er det riktig av Molde å bruke ham?

- Jeg står bak mitt lag hele tiden, det er mitt svar på det. Det er mitt lag og det er de lagene jeg er glad i.

