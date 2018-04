Solvik-Olsen om bompengerekord: - Helt useriøst at de kritiserer oss

- Sju partier opptrer som pyromaner, sier Frp-statsråden etter tidenes bompengeår.

GARDERMOEN (Nettavisen): Bompengene fortsetter å strømme inn til staten, etter fire og et halvt år med Fremskrittspartiet i regjering.

En hodepine for partiet, som denne helga har landsmøte på Gardermoen.

Som Nettavisen skrev fredag, ble det i fjor satt bompengerekord i Norge, etter at det ble krevd inn over 10 milliarder kroner fra landets bilister.

- Tidenes valgbløff, sa Sps næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, som mente Frp-leder Siv Jensen burde si unnskyld til bilistene.

- Det er helt useriøst



Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener Senterpartiet bokstavelig talt bommer med sin kritikk.

- Hvis vi ikke hadde prøvd å redusere bompengene, så hadde de hatt rett. Men det å få kritikk fra et parti som selv stopper oss fra å kutte bompenger, det er bare helt useriøst, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

- Men dere lovet jo før dere kom i regjering at dere skulle fjerne bompengene?

- Ja, i 2013 sa vi at vi skulle fjerne bompengene. Vi jobber fortsetter med å få fjernet de, men nå forholder jeg meg til 2017-valget. Der lovet vi å kjempe mot bompenger. Vi forsto jo at man ikke kan garantere et resultat, sier Solvik-Olsen.

- Så hvorfor fortsetter bompengene å strømme inn med Frp i regjering?

- Det skyldes mye at mange av de rødgrønt-styrte byene har selv valgt å øke bomsatsene rundt sine byer. Når Oslo og Bergen øker takstene, så slår jo det inn i forhold til hvor mye penger som kommer inn. Det er jo litt rart når rødgrønne politikere kritiserer meg for konsekvensene av deres lokale vedtak, sier han.

ØKER OG ØKER: Grafene viser hvor mye bompenger som staten krever inn fra bilistene hvert år. Hvert år øker bompengeinntektene til staten.

- Sju partier som pyromaner



Solvik-Olsen påpeker dessuten at bompengene skyldes gammel gjeld.

- Bompenger er betaling av gjeld som er tatt opp tidligere. En har bygd vei under de rødgrønne der bilistenes bompengeandel økte. Den var på rundt 30 prosent når de overtok, og rundt 40 prosent når de gikk av. Nå er den nesten på under 30 prosent igjen, sier statsråden.

Han viser også til at Fremskrittspartiet har foreslått å slette gjelda i flere veiprosjekter, men at de har blitt nedstemt i Stortinget.

- Og så får vi kjeft fra de som stoppet oss med å fjerne gjelda, sukker han.

Men til tross for at tallene krystallklart viser at bompengeinntektene bare øker med Frp i regjering, mener han at de ville økt enda mer uten dem.

- Vi kan altså vise til at vi har fått gjennomslag for å fjerne 12 milliarder kroner i bompengegjeld. Så bompengegjelda og bompengene ville vært høyere hvis Senterpartiet hadde styrt, fordi de var imot dette. Det å få kritikk på dette, viser jo at dette kun handler om politisk spill, sier Solvik-Olsen, som samtidig sammenligner opposisjonen med pyromaner.

- Det er ett brannvesenparti på Stortinget når det gjelder bompenger, og det er Frp. Det er sju partier som opptrer som pyromaner som synes dette er helt greit og gjerne tar mer. Vil du ha mindre bompenger så kan du ikke støtte de med fyrstikker, sier han.

Kun åtte bomstasjoner borte



Nå står det om lag 240 bomstasjonene plassert rundt omkring langs veiene i Norge, og Frp og regjeringen har bare klart å fjerne åtte.

- Under vår regjering har vi sørget for at vi har fått til en tilskuddsordning som betyr at gjelda vil bli slettet i litt over 40 veiprosjekter. Det betyr at takstene kan settes litt ned - og vi har slettet gjelda fullstendig på åtte strekninger der bomstasjonene har forsvunnet, sier Solvik-Olsen.

- Senterpartiet mener Siv Jensen bør si unnskyld til bilistene for bompengene som fortsetter å strømme inn. Hva tenker du om det?

- Igjen så handler det om politisk spill. Under Frp i regjering har vi økt bevilgningene kraftig til å bygge vei. Vi tar inn totalt sett mindre avgifter og bompenger nå enn under den forrige regjeringen. Og for første gang får bilistene mer tilbake i veibygging og vedlikehold enn de betaler inn, inklusive bompengene, sier han, og legger til:

- Folk har et veldig klart valg. Vi kan bygge mer vei med mindre bompenger med Frp, eller du får mindre vei og mer bompenger med Senterpartiet. Da tror jeg de fleste vet hvor landet ligger.

Fakta: Bompenger krevd inn med Frp i regjering:

2014: 9,2

2015: 9,58

2016: 9,6

2017: 10,2

2018: 10,7 (anslag) Kilde: Statens vegvesen

Jensen kan ikke love mindre



Da Nettavisen spurte Frp-leder Siv Jensen fredag om hun kunne love mindre bompenger for folk flest framover, kunne hun ikke love det.

- Nei, men det jeg kan love er at skatte- og avgiftsnivået i Norge skal gå ned. Men det er altså ikke flertall på Stortinget for å endre bompengepolitikken utover det vi allerede har fått til som handler om å redusere andelen i prosjektene, sa Jensen.

KKE MINDRE: Frp-leder Siv Jensen kan ikke love mindre bompenger i årene framover, men påpeker at de har fått ned bilistenes andel i den omstridte avgiften.

- Kan du love lavere bompenger for folk framover?

- Jeg skal love at Fremskrittspartiet i alle anledninger framover kommer til å kjempe for lavere bompenger. Men det vi har lært er at dessverre så klarer Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og KrF å stoppe oss. Da må opposisjonen ta ansvar for resultatet, som er mer bompenger, sier Solvik-Olsen.

- Men det er jo mye penger dere får inn fra bompenger. Så hvis dere skulle fjerne bompengene, hvor skal dere da hente disse pengene fra?

- Vi har allerede vist at vi har klart å kutte bilavgiftene, og likevel har vi økt veibevilgningene kraftig. Veksten som ligger i Nasjonal Transportplan er altså ikke vekst i bompenger, men det er en vekst i bevilgninger, sier statsråden.

Pollestad: - Fortsetter å skylde på andre



Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, reagerer imidlertid på at Solvik-Olsen bare skylder på andre.

- Solvik-Olsen fortsetter å skylde på alle andre. Realiteten er at bilistene betaler stadig mer, bompengegjelden stiger og det blir flere bomstasjoner, sier Pollestad til Nettavisen.

RAN: - Solvik Olsen snakker mot bompenger med munnen mens han raner bilistene med begge hendene, sier Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, til Nettavisen.

Pollestad mener det blir for enkelt å bare skylde på storbyene som øker bomsatsene.

- De følger bare opp kravene som regjeringen stiller til de om redusert biltrafikk. Men Solvik-Olsen gjør akkurat det som jeg pekte på: Snakker mot bompenger med munnen mens han raner bilistene med begge hendene, sier Sp-politkeren, og legger til:

- Jeg vil utfordre Solvik-Olsen om å legge frem noen prosjekter uten bompenger. Jeg er helt sikker på at han vil få flertall i Stortinget.

