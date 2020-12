Solvik-Olsen vil tone ned innvandring i Oslo Frp

Ketil Solvik-Olsen vil gi Oslo Frp en mer inkluderende profil. Det vil han gjøre uten å røre stortingsplassen til Christian Tybring-Gjedde.

Solvik-Olsen, som leder Oslo Frps nye interimsstyre, sier til Aftenposten at han mener lokallaget bare har klart å bryte lydmuren i offentligheten på innvandring. Det har gitt en smal og ensporet profil i en hovedstad der folk flest er ganske positivt innstilt til innvandring.

Hans analyse er at kombinasjonen av et venstreradikalt byråd i Oslo sammen med et lyseblått Høyre, gir stort rom for et parti til høyre for Høyre.

– Oppgaven vår er å sørge for at profilen vår er tydelig og gjenkjennelig, men samtidig oppfattes som bredere, mer inkluderende og omfavner flere velgere. Det gir ingen mening at Høyre i Oslo er større enn landsgjennomsnittet for Høyre, mens Oslo Frp er mindre enn snittet vårt.

Interimsstyret skal behandle forslaget til ny stortingsliste. I dag har Frp to representanter fra Oslo på Stortinget: Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde. Solvik-Olsen forsikrer overfor Aftenposten at han ikke vil gjøre noe for å endre på det.

– Hvis medlemmene i Oslo Frp ønsker Tybring-Gjedde, er det naturlig at han står på den plassen.

(©NTB)

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag