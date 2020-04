Sommerskolen på UiO avlyst

På grunn av koronaepidemien vil det for første gang siden 1947 ikke bli avholdt internasjonal sommerskole ved Universitetet i Oslo.

Beslutningen om å kansellere sommerskolens normale drift i sommer er tatt ut fra hensyn til studenter og ansattes helse og sikkerhet, og med bakgrunn i den globale situasjonen som er preget av stor usikkerhet og betydelige bevegelsesrestriksjoner, skriver universitetet i en pressemelding.

– Selv om sommerskolen fortsatt ligger noen måneder fram i tid, er det svært lite sannsynlig at studenter fra hele verden vil kunne få innvilget visum eller skaffe seg flybilletter til Oslo, slik situasjonen er. Vi ser for oss såpass mange praktiske og helsemessige hindringer, at vi har besluttet å kansellere for tilreisende studenter fra utlandet, sier direktør for Den internasjonale sommerskolen, Nita Kapoor.

