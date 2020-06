Sommerstevne i Sarons dal endres etter korona-pålegg

Troens Bevis går bort fra planen om å samle 600 mennesker fordelt på tre soner i samme sal under sommerstevnet i Sarons dal i Kvinesdal.

Ifølge Vårt Land ga lokale helsemyndigheter tillatelse til et opplegg der møtesalen var delt inn i flere soner, men det tillater ikke Helsedirektoratet.

– For oss betyr det at vi må tenke nytt, eller som vi gjorde opprinnelig. Selvfølgelig vil vi følge anbefalingene fra helsemyndighetene, sier Sten Sørensen, leder for sommerstevnet i Sarons dal.

Helsedirektoratet har sagt nei til Dyreparken i Kristiansands opplegg med 800 publikummere i fire helt separate grupper under Kaptein Sabeltann-forestillingene. Parken håper på en dialog med direktoratet.

(©NTB)