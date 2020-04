Sommertemperaturer i vente i Sør-Norge

Til neste uke vil det bli tilnærmet sommertemperaturer flere steder i Sør-Norge. Enkelte steder kan det bli opp mot 20 grader.

– Et høytrykk ser ut til å legge seg over den sørlige delen av landet. Høytrykkssenteret som nå ligger litt utenfor Vestlandet, vil trekke østover og blir liggende godt plassert over Sør-Norge store deler av uken. Det fører til at det blir ganske så fine temperaturer, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Trøndelag har vært preget av skyet vær den siste tiden, og der ventes det at været nå vil lette. Nordover ventes det imidlertid gråvær og noe kjøligere vårtemperaturer.

– Det er gjerne slik når en har høytrykk over den sørlige delen av landet, så blir det en vestlig værtype i nord. Det ser ut til at værskillet vil gå et sted rundt Helgeland, sier Haga.

