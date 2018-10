Sophie Elise trekker seg fra «Skal vi danse»

Bloggeren Sophie Elise meldte like før kveldens direktesending av «Skal vi danse» at hun har trukket seg.

Saken oppdateres!

Lørdag var det klart for TV 2s niende runde med «Skal vi danse», men allerede før programmet skulle gå på lufta ble det klart at Sophie Elise Isachsen (23) har trukket seg.

– Det var ikke en enkel avgjørelse, men heller ikke en spontan en. Det har vært noe jeg har tenkt på, og jeg har pratet med TV 2s psykolog og med produksjonen, og alle ble enige om hva som er best for meg, sier bloggeren til TV 2, ifølge VG.

I en pressemelding via TV 2 utbroderer hun videre:

– Jeg har tenkt nøye gjennom dette, det var ikke en enkel avgjørelse men heller ikke en spontan avgjørelse. Det har vært noe jeg har tenkt på og som jeg har pratet med TV 2s psykolog om. Sammen med produksjonen ble vi enige om hva som er best for meg. Hele denne «Skal vi danse»-opplevelsen har vært bare positiv, det er meg det handler om. Jeg har elsket å være med, men nå har kroppen min bare sagt stopp, sier hun.

Ingen ryker ut

Kvelden skal likevel gå sin vante gang, med Halloween som tema for de resterende fire deltakerne, men det er én endring i konkurransereglene.

TV 2 informerer nemlig om at ingen kommer til å ryke ut av kveldens episode, men sisteplassen kommer til å ta med seg tre minuspoeng inn i neste direktesending.

Sophie Elise sier videre i pressemeldingen at hun i de siste ukene har vært litt trist konstant. Hun skal også ha fått en infeksjon i bekkenet som hun har slitt med.

Like etter at nyheten ble kjent for offentligheten la bloggeren også ut et innlegg på Instagram:

- Helsen kommer alltid først

Programredaktør Jarle Nakken i TV 2 setter pris på det 23-åringen har tilført programmet så langt.

– Sophie Elise har vært en fantastisk deltager, som virkelig har gitt av seg selv gjennom flere måneder. Vi er veldig takknemlig for at hun har vært med i denne sesongen. Helsen kommer alltid først, og vi har selvsagt full forståelse for Sophies valg, sier han i pressemeldingen.

Danserne som gjenstår er dermed bloggeren Martine Lunde (22), kickbokseren Thea Næss (33), programleder Einar Nilsson (53) og den tidligere fotballproffen Jan Gunnar Solli (37).

Sist uke var det VGTV-programleder og journalist Morten Hegseth som måtte forlate parketten, etter å ha vært i danseduell med Solli.

RØK UT: Morten Hegseth (andre f.v.) var den som måtte legge danseskoene på hylla sist uke. Her omflankert av programleder Katrine Moholt, Jan Gunnar Solli og Einar Nilsson.

