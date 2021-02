Sørafrikansk mutantvirus påvist i ny vestlandskommune

En person i Austrheim kommune har fått påvist den sørafrikanske virusvarianten. Smittetilfellet er knyttet til utbruddet på byggeplassen på Fantoft i Bergen.

– Vi er glad for at vi vet hvor dette kommer fra, og hvem som er nærkontakter. Blant dem er det én person som har fått symptomer, og som er satt i isolasjon, og ytterligere én er i karantene. Disse er i nær familie, sier ordfører Per Lerøy (Ap) til Bergensavisen.

Kommunens kriseledelse har valgt å innføre de samme smitteverntiltakene som de ti omegnskommunene rundt Bergen, Kvam og Ulvik.

Det betyr blant annet stengte kjøpesentre og varehus, skjenkestopp og maksgrense på fem gjester i eget hjem.

