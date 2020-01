Søreide savner svar fra USA om likvidering

Norge har vært på flere brifinger i Pentagon og amerikansk UD om likvideringen av general Qasem Soleimani, men flere spørsmål står fortsatt ubesvart.

– Vi skulle gjerne ønske at vi fikk mer informasjon. Det har vi også sagt til amerikanerne, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Helt siden likvideringen av den iranske generalen for snart to uker siden har UD spurt USA om hvorfor de valgte å drepe ham.

– Verken vi eller andre allierte har fått den hele og fulle bakgrunnen ennå. Derfor fortsetter vi å stille spørsmålene, sier Søreide, og understreker at slike prosesser ofte tar tid.

Mangelen på informasjon har ført til at Norge ennå ikke har tatt stilling til om likvideringen var innenfor folkeretten eller ikke.

– Det har vi ikke noen forutsetning for å uttale oss om, sier utenriksministeren.

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser har krevd en ekstern gransking av likvideringen. Så langt har Norge ikke støttet opp om kravet.

– Det kommer an på rammene og innholdet i en slik gransking – og i hvilken grad kravet samler enighet i FN-systemet, sier utenriksministeren, som påpeker at hun heller ikke har registrert at andre land støtter opp om kravet.

