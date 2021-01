Sosial nedstengning i Norge etter julehøytiden

Det fryktes at det har vært mye smitte i Norge gjennom julen. Nå innføres en sosial nedstengning for å forsøke å hindre at epidemien kommer ut av kontroll.

– Vi har ennå ikke sett den fulle effekten av julen og nyttårsfeiringen, hvor mange har vært samlet, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse søndag kveld.

– Færre har testet seg i høytiden, men en høyere andel av dem som har testet seg, er smittet, sa hun.

Vaksineringen her til lands har startet, men nå frykter regjeringen og helsemyndighetene at koronaepidemien kommer ut av kontroll i starten året. Nå innføres det derfor en sosial nyttårspause for å unngå en ny smittebølge.

– Hvis alle følger disse reglene, så vil vi sammen kunne begrense smitten, sa Solberg.

Sosial pause

Blant de mange tiltakene som blir hasteinnført fra og med mandag 4. januar, er en grense på fem personer i private sammenkomster utenfor eget hjem. Nordmenn bes også om å vente med å ha gjester på besøk i 14 dager.

Det blir også innført et nasjonalt skjenkeforbud på serveringssteder, mens alle landets ungdomsskoler og videregående skoler går over til rødt nivå.

Alle landets kjøpesentre og butikker blir bedt om å innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll. Dessuten blir nordmenn bedt om å unngå alle unødvendige reiser – både innenlands og utenlands.

Organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar.

– Vi må sette det sosiale livet vårt på vent i minst to uker, sier Solberg.

Økende smitte rundt om i Norge

Bakteppet for disse inngripende tiltakene er bekymring for at Norge nå står ved et farlig knekkpunkt i smitten.

Ifølge FHI er R-tallet, altså reproduksjonstallet, nå beregnet til 1,3. Det betyr at hver person som blir smittet av covid-19, i snitt smitter 1,3 personer videre.

Flere steder i Norge har smitten økt den siste tiden, selv om den fulle effekten fra julehøytiden altså ikke ennå har kommet til syne.

I Hitra har smittesituasjonen til tider vært ute av kontroll de siste ukene. Nå har kommunen bedt FHI om å få tildelt flere vaksiner enn planlagt som følge av det pågående koronautbruddet. I Trondheim og Stavanger har smitten også steget den siste tiden. I Oslo har også smittetallene vært høye de siste ukene.

I helgen ba regjeringen studentene om å vente med å reise tilbake fra julefeiring. Det blir ikke fysisk undervisning på studiestedene før 18. januar, i et forsøk på å dempe smittetrykket.

(©NTB)

