Sp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø

Tromsø får rødgrønt styre etter at Senterpartiet har bestemt seg for å forhandle med Arbeiderpartiet, SV og MDG.

Allerede torsdag vil partiene starte forhandlinger om en ny politisk plattform, ifølge NRK.

Senterpartiet fikk 11 prosent av stemmene i Tromsø, og både blå og rød side ville samarbeide med partiet for å sikre seg makten i byen de neste fire årene.

– Den rødgrønne siden stiller ingen ultimatum til Senterpartiet og er også mer lik oss politisk. De er nærmere oss, sier Senterpartiets førstekandidat i Tromsø, Marlene Berntsen Bråthen.

Etter at Sp nå har bestemt seg, ligger det an til at Arbeiderpartiet får beholde ordførervervet, til tross for at partiet gjorde et historisk dårlig valg i byen. Gunnar Wilhelmsen kan dermed bli ny ordfører. Sittende Ap-ordfører Kristin Røymo besluttet å ikke ta gjenvalg.

Ap er fortsatt Tromsøs største parti med 19 prosents oppslutning, men hadde samtidig størst tilbakegang.

Senterpartiet ønsker varaordføreren, og Bråthen sier de har vært tydelige på det. Hun vil imidlertid ikke si noe om hvorvidt hun har fått lovnader om det fra sine nye samarbeidspartnere.

