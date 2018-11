Sp kan sikre flertall mot tvillingabort

Senterpartiet kan gjør det lettere for KrF å få flertall for et forbud mot fosterreduksjon, også kjent som tvillingabort.

– Jeg regner med at Senterpartiet vil stemme for et lovforslag fra en ny regjering om å forby fosterreduksjon, bekrefter Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, overfor Vårt Land.

Hun tar imidlertid et lite forbehold om at Sps representanter vil fristilles.

Abort seiler opp som ett av de mest omstridte temaene i prosessen mellom KrF og de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Statsminister Erna Solbergs (H) utspill om abort under KrFs interne «valgkamp» har skapt forventninger hos KrF om endringer i abortloven.

Blant annet er det nå i KrF en forventning om at et forbud mot fosterreduksjon (tvillingabort) bør være mulig, ifølge Vårt Land. Sterke krefter i alle de tre regjeringspartiene avviser imidlertid å endre abortloven, og regjeringen jobber derfor med å finne måter å imøtekomme KrF på, uten å komme på kant med egne velgere, skriver avisen.

