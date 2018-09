Sp om regionreformen: Arroganse overfor folk

KrF og regjeringen er enige om regionreformen. Senterpartiet mener reformen er tidenes sentraliseringsprosess og betegner det som arroganse overfor folk.

– Nå skal landet sentraliseres, at KrF er med på dette er nesten utrolig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter at det er kjent at regjeringen og KrF mandag ble enige om regionreformen.

– Nå skal fylkes legges ned og tjenestene og beslutningene flyttes enda lenger unna folk. Dette er et av de største sentraliseringstiltakene vi har sett i Norge noen gang, sier Vedum.

Han mener folk ikke vil merke noe i hverdagen til de nye oppgavene KrF og regjeringen flytter til regionene. Han mener folk kun vil merke at det blir økte avstander.

– Den store taperen i dag er folket, alle de som bor rundt om i landet vårt. Regjeringen og KrF har bestemt seg for å ikke bry seg om den folkelige motstanden. De ignorerer bare folkeavstemningene. Folket er blitt oversett, overprøvd og overkjørt. Det er en enorm arroganse regjeringen og KrF nå viser, avslutter Vedum.

