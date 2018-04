Sp-ordfører: - Vanskelig for Borten Moe å komme tilbake

Ordføreren mener Ola Borten Moe ikke kan komme tilbake som Sp-nestleder uten at meldingssaken blir løst.

Onsdag kveld går fristen ut for å melde seg for vedkommende som sendte den trakasserende meldingen til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Dersom det ikke skjer, vil saken bli politianmeldt av partiledelsen.

En av Senterparti-politikerne på grasrota, Gulen-ordfører Hallvard Hallstein Oppedal, håper imidlertid at politiet ikke blir koblet inn.

- Hvis de går til politiet som de sier, så er jeg litt skeptisk til hva som skjer. Som mange jurister har uttalt, kan saken bli henlagt ganske fort, og da har vi ikke flere verktøy å bruke, sier Oppedal til Nettavisen.

- Problematisk å komme tilbake



Med på den mye omtalte hytteturen, der meldingen ble sendt fra, var Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe. Mandag trakk han seg fra sitt verv inntil videre, på grunn av den uløste sexmeldingssaken.

Borten Moe har selv nektet for at han sendte meldingen, men Oppedal mener det blir vanskelig for ham å komme tilbake om saken ikke blir løst.

- Hvis saken løser seg så kan han komme tilbake, hvis det er andre som har gjort det og står fram. Hvis ikke er det ti stykker som var på turen og de blir jo mistenkte alle, og et nestlederverv sentralt krever tillit fra hele organisasjonen. Da ser jeg det som vanskelig for ham å komme tilbake hvis vi ikke får løst dette, sier han, og legger til:

- Så lenge han kan være en av de mistenkte, så ser jeg det som problematisk at han kommer tilbake som nestleder.

Også Sps fylkesleder i Hordaland, Jostein Ljones, mener det kan bli vanskelig for Borten Moe å fortsette som nestleder om saken forblir uløst.

- Det blir nok en lang vei for Ola å komme tilbake til sentrale posisjoner i partiet. Så lenge saken ikke er oppklart, vil den hefte ved ham, sier han til Adresseavisen.

VANSKELIG: Ordfører Hallvard Oppedal i Gulen kommune, i Liv Signe Navarsetes hjemfylke, mener det blir vanskelig for Borten Moe å komme tilbake som nestleder om man ikke finner ut hvem som sendte Navarsete meldingen.

- Vil være et justismord



Ordfører i Leka kommune, Per Helge Johansen (Sp), mener derimot at det blir feil «å dømme» Borten Moe.

- Vi kan ikke dømme en mann for noe vi ikke har bevis for. Hvis han er uskyldig vil jeg ikke si at han har gjort det, for her er det tydelig noen som dømmer ham, sier Johansen til Nettavisen.

Han understreker at de foreløpig ikke vet hvem som har sendt meldingen.

- Dette handler om hvem som har sendt meldingen. Liv Signe skulle ikke fått den, det var uhøflig og frekt, men vi vet ikke hvem som har gjort det. Dermed vet vi ingenting, sier han, og påpeker:

- Men å dømme Borten Moe, at han skal ut fordi han var på hytteturen, da blir det et justismord. Vi har ingen bevis, sier ordføreren.

UENIG: Leka-ordfører Per-Helge Johansen (Sp) mener det er feil å dømme Ola Borten Moe for noe som det ikke er bevist at han har gjort.

Johnansen mener i motsetning til Oppedal, at det er greit om saken ender hos politiet.

- Vi får la politiet få saken og etterforske den, sier han.

- Må si unnskyld til Liv Signe

Begge ordførerne mener saken er forstyrrende - og ødeleggende.

- Vi får ikke drevet på med det vi skal gjøre, nemlig å drive landet. Det blir en mediediskusjon som sporer av alt det andre som vi skal holde på med, som går på å utvikle landet. For vi trenger virkelig nå å ha motkreftene mot Høyre-siden, sier Johansen, og legger til:

- Det forstyrer oss, og vi bruker mye tid unødvendig på det. Og så ødelegger det ømdømmet vårt, og det er ikke bra.

Oppedal er helt enig i det.

- Vi driver med vår politikk, men det er dette som det blir fokusert på i media både lokalt og nasjonalt. Vi har jo mye framgang nå på grunn av det politiske, og vi ordførere som driver med politikk daglig har lyst til å drive med politikk og ri litt på medgangen, sier han.

- Redd saken ikke stopper



Oppedal mener det er viktig at en av de ti mennene som var på hytteturen, nå melder seg.

- Det som må til er at vedkommende som har gjort det, må stå fram. Ellers er jeg redd for at saken ikke stopper, sier han, og påpeker:

- Jeg håper at saken blir løst før fristen går ut, og at vi får denne saken ut av verden så fort som mulig, sier Oppedal.

- Hva bør skje med personen som sendte meldingen?

- Det vil jeg ikke ha noen stor formening om. Det viktigste er at vedkommende står fram, og at hgan får gitt Liv Signe en unnskyldning. Så får det behandles av partisystemet som vi har, sier han.

Borten Moe har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse om saken.

