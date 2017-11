Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum (t. v.) sier nei til SV og partileder Audun Lysbakkens forslag om akutt stans av returer til Afghanistan (arkivfoto). Dermed sørger Sp for at det blirflertall for å felle forslaget, sammen med Høyre og Frp.

Sp stemmer nei til SVs hasteforslag om returstans til Afghanistan - forslaget vil ikke få flertall