Sp-topp trakk seg etter metoo-sak - nå er han tilbake

I januar gikk Dag Rønning (Sp) av som fylkesordfører i Hedmark etter upassende oppførsel mot unge kvinner. Men allerede nå er han tilbake som gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget i Hedmark, etter å ha blitt valgt til toppvervet i forrige uke.

Da Rønning trakk seg fra sine verv, sa fylkesråd Aasa Gjestvang til Hamar Arbeiderblad at det er snakk om flere uønskede hendelser med mye alkohol, og fortalte at de hadde mottatt flere varsler mot ham.

Tilbake etter 53 dager



Rønning gikk da tilbake til en mer anonym tilværelse som folkevalgt.

- Men så, 53 dager etter at lederen av Hedmark Senterparti sa at Rønning hadde misbrukt sin tillit og misbrukt sin sjanse, så velger altså Senterpartiet Rønning som gruppeleder i fylkestinget. Et verv som er nesten ti ganger så godt betalt som hans verv som menig fylkestingsrepresentant. Og det er en måte å behandle en metoo-sak på som er ganske spesiell, sa kommentator Hans Bårdsgård i Nationen til Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

Bårdsgård skrev om saken i Nationen torsdag, der han blant annet skriver at «Senterpartiet har grønne fingre. Tapt tillit vokser ut igjen på bare 53 dager». Han sammenligner med Trond Giske-saken, der Ap-leder Jonas Gahr Støre bedte Trøndelag Ap at de ikke må velge Trond Giske som ny fylkestopp nå.

Lokallag protesterer



Sps lokallag både i Hamar, Ringsaker, Løten og Stange tar avstand fra valget, og lokallagene har sendt en uttalelse til Hamar Arbeiderblad.

«Lokallagene i Senterpartiet på Hedmarken, altså Løten, Stange, Ringsaker og Hamar, støtter ikke valget av gruppeleder i fylkestinget. Vi kjenner ikke detaljene i varslingssaken, så det må fylkestingsgruppa selv uttale seg om, men tar avstand fra det valget. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken, men ønsker å jobbe videre internt i partiet», heter det i uttalelsen.

Vedum vil ikke kommentere



Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen, og viser til Senterpartiets fylkestingsgruppe i Hedmark, som har håndtert sak.

Nettavisen har forsøkt å kontakte fylkesråd Aasa Gjestvang og Dag Rønning, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

