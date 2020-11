Sp vil utvide satsing mot unge som faller utenfor

Sp foreslår å bruke 68 millioner kroner til tiltak for ungdom som faller ut av skolen. Partiet vil utvide områdesatsingene til Grenland og Romerike.

Ifølge Klassekampen kommer Senterpartiet med et stortingsforslag kalt «Nye områdesatsinger mot utenforskap blant barn og unge».

Satsingen som nå blant annet omfatter Oslo og Trondheim, foreslås utvidet til Grenland og drabantbyen Gulset, samt Lørenskog på Romerike.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum opplyser at det i partiets alternative budsjett settes av 68 millioner kroner i øremerkede tiltak for ungdom som faller ut av skolen – på toppen av det som allerede er satt av til områdeløft.

– Vi vet at ungdom som har falt ut av skolen, og ikke har noe jobb eller framtidshåp, har en kort vei til trygd, problemer og noen ganger kriminalitet. Kort sagt: Oppskriften på alt vi ikke ønsker. Det er grunnlaget for at vi fremmer dette, sier Vedum til Klassekampen.

Jan Bøhler, som nylig meldte overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, sier at en må tenke gjennom om en har nådd dem som er mest i faresonen med områdesatsingene.

– Vi må innrømme at mens stasingen har pågått, har gjengproblemet vokst, sier han.

