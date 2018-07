Spedbarn uten billett fikk flyerstatning

Et spedbarn uten egen billett er tilkjent erstatning for en flyforsinkelse. Det er første gang Transportklagenemnda gir et spedbarn samme rett som en voksen.

Ifølge flysmart24 betalte foreldrene 300 kroner i gebyr for å få barnet med og fikk 4.000 kroner i erstatning. Forsinkelsen på flyet fra Oslo til Burgas i Bulgaria var på drøyt fire og en halv time.

Flyet tilhørte det svenske charterselskapet Novair og fløy for det norske søsterselskapet Apollo Reiser da hendelsen inntraff i 2016. Novair avviste i utgangspunktet kravet om standardkompensasjon.

– I dette tilfellet er det betalt et administrasjonsgebyr for spedbarnet. Det reiser altså ikke gratis. Dette fremgår av klagers bestillingsbekreftelse og er ikke bestridt, skriver Transportklagenemnda.

Nemnda slår fast at spedbarnet skal ha 400 euro i erstatning. Flyselskapet har ifølge flysmart24 innfridd kravet.

(©NTB)

