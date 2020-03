Spekter frykter koronakollaps i kollektivtrafikken

Kollektivselskapene taper store summer på bortfall av billettinntekter som følge av koronakrisen. Arbeidsgiverforeningen Spekter frykter konkurser.

På grunn av koronapandemien blir folk oppfordret til ikke å ta kollektivtransport om de ikke må. Men dersom kollektivaktørene ikke blir kompensert for bortfall av billettinntekter, frykter Spekter at de i verste fall må avvikle driften eller at de går konkurs.

Organisasjonen som organiserer blant annet Ruter, Sporveien, Vygruppen og Flytoget etterlyser garantier og midler fra staten før revidert nasjonalbudsjett.

– Kollektivselskapene har ikke tid til å vente til i mai. Dette er aksjeselskaper som kan gå konkurs dersom det ikke kommer økonomiske midler raskt. Dette er ikke virksomheter som samfunnet bare kan se på at blir avviklet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

