Spesialenheten henlegger saken mot politifolkene som avfyrte skudd mot kapret ambulanse

Spesialenheten har ikke funnet bevis for at politiet gjorde noe straffbart da de skjøt mot en kapret ambulanse i Oslo i fjor. Ett av skuddene traff et bakeri.

Det skriver Spesialenheten på sine egne nettsider. Det var 22. oktober i fjor at en mann kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo og kjørte mot Torshov. Under jakten på mannen avfyrte politiet minst 19 skudd mot ambulansen, men ingen ble truffet av skuddene. Ett av skuddene traff et vindu på bakeriet Backstube på Torshov, men gikk ikke gjennom. Inne i bakeriet var det flere kunder da skuddet traff.

