Spesialenheten skal etterforske politiets handlemåte under brann i Trondheim

To personer ble mandag skadd i en brann i Trondheim. Brannen oppsto etter at politiet rykket ut på et psykiatrioppdrag, og Spesialenheten skal undersøke saken.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Ifølge Adresseavisen ble en bolig på Jonsvatnet totalskadd i brannen. Meldingen om saken kom klokka 20.27 mandag kveld. – Det skjedde en hendelse som blant annet innbefattet en brann, og to personer er skadd. De ble sendt til St. Olavs hospital, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt. For videre kommentarer henviser han til Spesialenheten for politisaker. – Hendelsen og brannen blir etterforsket av Trøndelag politidistrikt, men politiets handlemåte blir etterforsket av Spesialenheten, sier operasjonslederen. De to er ikke livstruende skadd, ifølge politifaglig etterforskningsleder Håvard Johannessen. (©NTB)