Spionsiktet russer: - Jeg gjorde opptak på Stortinget

Den spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev (51) blir sittende i varetekt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsket å forlenge varetektsfengslingen av den siktede 51-åringen, som er siktet for etterretning mot statshemmeligheter. Han samtykker ikke til dette.

I fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag fikk 51-åringen to nye uker i varetekt.

Russisk UD kaller spionsiktelsen ren utpressing, melder NRK.

- Vi forlanger at de falske anklagene mot Botsjkarev blir frafalt og at han løslates så raskt som mulig, sier en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Tass.

Talskvinnen sier det er åpenbart at Norge forsøker å presse Russland til å løslate Frode Berg, den tidligere grenseinspektøren, som ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember i fjor.

Det er snart to uker siden 51-år gamle Mikhail Botsjkarev ble pågrepet og siktet på Oslo lufthavn etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon. Stortinget varslet PST etter det som er blitt omtalt som «merkelig oppførsel» av Botsjkarev.

Russeren anket fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett avviste anken. Sannsynligheten for at han samarbeidet med andre, tilsier at han må sitte varetektsfengslet, slo lagmannsretten fast.

51-åringen sier selv at han deltok på en tilstelning på Stortinget og at han gjorde opptak av noen fremførelser.

- Jeg oppførte meg på samme måte som jeg har gjort på lignende arrangementer tidligere, sier Botsjkarev til et samlet pressekorps.

Fengslingsmøtet torsdag gikk for åpne dører, etter at PST ikke fikk medhold i begjæringen om det motsatte.

