Spionsiktet russer fremstilles for forlenget varetekt

Russiske Mikhail Botsjkarev (midt i bildet) på utsnitt av et større gruppebilde tatt foran Stortinget. Han er varetektsfengslet, siktet for spionasje. PST tror han samlet informasjon fra trådløse signaler eller nettverk under seminaret. Foto: Peter Mydske / Stortinget / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )