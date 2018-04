Splittet eggstrid: - På tide at vi sier ja, så kvinner slipper å reise til utlandet

Stortingspolitiker Tina Bru (H) mener Høyre nå må hjelpe de som er barnløse, men KrF advarer Høyres landsmøte.

GARDERMOEN (Nettavisen): Lørdag egger det til skikkelig strid på Høyres landsmøte, når partiet skal avgjøre om de skal si ja til eggdonasjon.

Stortingsrepresentant og leder av Høyres kvinneformum, Tina Bru, som kjemper for at Høyre skal si ja til eggdonasjon, innrømmer at hun er spent.

- Jeg er kjempespent, men jeg har god tro og krysser fingrene, sier Bru til Nettavisen rett før landsmøtet og den avgjørende debatten startet lørdag morgen.

VAR MOT: Statsminister Erna Solberg har tidligere vært mot eggdonasjon, men har ikke ønsket å si om hun har endret sitt statnspunkt før hun går på talerstolen på landsmøtet lørdag. Høyre-nestleder Jan Tore Sanner er imidlertid imot.





- Det er på tide



- Hvorfor er du for eggdonasjon?

- Jeg synes det er på tide at vi sier ja til dette nå. Sæddonasjon har vært lov i Norge i mange år, det er noe som er etterspurt og noe som vil hjelpe de som er ufrivillig barneløse med å få barn, sier Bru, og påpeker:

- Nå er det på tide å åpne for dette i Norge, så kvinner slipper å reise til utlandet.

- Tror du det blir flertall for dette på landsmøtet i dag?

- Jeg skal ikke spå for mye, men jeg tror at det kanskje går mot et flertall. Det er en type spørsmål der delegasjoenen stiller fritt, så selv om mange fylkesårsmøter har vedtatt et ja, så er det ikke sikkert det blir ja når alt kommer til alt, sier hun.

Programkomiteen sier nei



Flertallet i Høyres programkomité mener imidlertid at Høyre må å si nei til å tillate eggdonasjon, og begrunner det blant annet med at «et hvert menneske har rett til å kjenne sitt biologiske opphav».

Eggdonasjon kan gi kvinner og par med fertilitetsproblemer en mulighet til å få egne, biologiske barn. Det betyr at en kvinne donerer en eller flere eggceller, slik at en annen kvinne kan bli gravid ved kunstig befruktning.

«Eggdonasjon innebærer et brudd med en langvarig konvensjon om at den som føder barnet, er dets mor. Barn som har kommet til verden ved eggdonasjon vil ha en «genetisk mor» som har donert eggcellen og en «biologisk mor» som har båret det gjennom svangerskapet. Slik Høyre ser det, rokker dette ved den grunnleggende tryggheten barn alltid har hatt, om at den som føder barnet er dets genetiske mor», står det i resolusjonen.

- Det blir en utfordring med fem svigermødre.

KrF: - Bør ikke tillate alt



Samtidig advarer KrF Høyres landsmøte mot å si ja til eggdonasjon.

- Vi ønsker alle å hjelpe ufrivillig barnløse, men spørsmålet er hvor langt vi som samfunn skal gå. KrF mener vi verken kan eller bør tillate alt, selv om det er teknologisk mulig, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad til Nettavisen.

ADVARER: KrFs nestleder Olaug Bollestad advarer Høyres landsmøte mot å si ja til eggdonasjon. Hun frykter at det vil være første skrittet på veien mot surrogati.

Hun påpeker at Høyre må få ha sin prosess og diskusjon, men viser samtidig til tre grunner for hvorfor de bør enda på et nei lørdag.

- Det kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi sorterer mer og at en viktig skranke mot surrogati blir fjernet, sier Bollestad, og fortsetter:

- Noen hevder dette handler om likestilling - når det er tillatt med sæddonasjon må det bli tillatt med eggdonasjon. KrF er prinsipielle og imot begge deler, men dette handler etter vårt syn ikke om likestilling, sier hun.

- Barn lages på bestilling



Bollestad påpeker at det for KrF, er hensynet til barna og deres rett til å kjenne sitt opphav, som er avgjørende.

- Eggdonasjon bryter med en langvarig biologisk, kulturell og sosial forståelse av at den som føder, er mor til barnet. Ved eggdonasjon får barnet en genetisk mor, og kvinnen som bærer frem og føder barnet, er barnets juridiske og sosiale mor, sier hun, og legger til:

- Som myndigheter og som samfunn bør vi være forsiktig med å frata enkeltmennesker mulighet til å vokse opp med sitt opphav og sin familie.

Hun mener det er viktig å motvirke at vi får et «sorteringssamfunn».

- Gjennom valg av egg, velges kvaliteter ved barnet. Når barn lages på bestilling og man kan velge ut og kanskje også betale for ønskede egenskaper og arveanlegg, gjør det noe med menneskesynet vårt, sier KrF-toppen.

- Nei, det er ingen menneskerett

Unge Høyres leder, Sandra Bruflot, snakket også engasjert om eggdonasjon på landsmøtet fredag.

- Nei, det er ingen menneskerett å få barn, men landsmøte det betyr ikke at vi ikke kan hjelpe til litt, sa Bruflot, til applaus fra salen.

Da statsminister Erna Solberg møtte pressen etter sin landsmøtetale, ville hun ikke avsløre hva hun nå tenker om eggdonasjon.

- Jeg har ikke sagt hva jeg mener om eggdonasjon, og har ikke tenkt å si det før debatten kommer, sa Solberg.

- Frykter du konsekvensen for et mulig KrF-samarbeid om dere sier ja til eggdonasjon?

- Jeg mener at det ikke bør ha noen store konsekvenser. Jeg skjønner at KrF synes det er leit, fordi de har et annet standpunkt, men i realiteten nå så er det et flertall på Stortinget som er for eggdonasjon uavhengig av hva Høyre mener. Vi må gjøre valgene ut fra hva vi mener, og ikke ut fra strategiske spørsmål om hva KrF ønsker, sa Solberg til Nettavisen.

Sier nei til surrogati



Høyres landsmøte skal lørdag også ta stilling til flere andre etiske spørsmål. Blant annet om de skal åpne for assistert befruktning for enslige kvinner, og om det skal åpnes for surrogati. I den første saken sier programkomiteen ja, og i den andre blankt nei til.

- Jeg legger ikke skjul på at dette har vært krevende, sier partiets nestleder Jan Tore Sanner.

Han har ledet arbeidet med resolusjonen om bioteknologi som lørdag formiddag behandles på Høyres landsmøte.

- Man gjør barnet til en handelsvare, advarte Sanner i sin innleding.

