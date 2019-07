Spørsmål om boligkjøp topper listen over henvendelser til Forbrukerrådet

Forbrukerrådet har det første halvåret av 2019 opplevd en markant økning i henvendelser om kjøp av bolig. Også spørsmål om bruktbil og husleie er det mange av.

Totalt har Forbrukerrådet i løpet av årets seks første måneder fått inn 28.125 spørsmål til sin veiledningstjeneste.

Spørsmål om bruktbolig økte med 58 prosent og spørsmål om oppføring og kjøp av ny bolig økte med 54 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi vet ikke hvorfor flere tar kontakt med oss om boligkjøp. Det kan være en følge av debatten rundt revisjon av dagens lov for kjøp av bruktbolig, hvor vi har fått igjennom at kjøper skal få bedre informasjon om boligen før kjøp enn tidligere, sier leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst.

Spørsmål om husleie økte med 45 prosent og om håndverkertjenester med 41 prosent, viser tallene fra første halvår.

Henvendelser om flyreiser økte med 31 prosent sammenlignet med året før. Det tror Høst blant annet skyldes problemene med Boeing Max-flyene og SAS-streiken.

For noen av henvendelsene gikk antallet spørsmål også ned. Antall henvendelser om bruktbilkjøp gikk for eksempel ned med 22 prosent, mens spørsmål om IKT-produkter gikk ned med 15 prosent.

