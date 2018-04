Søppelet flyter rett ved naturreservatet i Fredrikstad: - Jeg blir lei meg og forbanna

Sten Helberg i Kystlotteriet mener forsøplingen er en fornærmelse mot alle som rydder strender.

Etter tips om store søppelmengder ved naturreservatet på Øra i Fredrikstad, tok Sten Helberg turen dit på søndag ettermiddag.

Stenberg er prosjektleder i Kystlotteriet, et ryddeprosjekt som er etablert i over 50 norske kommuner, og leder i Naturvernforbundet i Fredrikstad. Han har ryddet mange strender, men synet som møtte Stenberg på Øra, sjokkerte ham.

- Jeg ble motløs, rett og slett. Det var ti ganger verre enn jeg hadde regna med, sier Helberg til Nettavisen.

Se video av alt søppelet i videoen over.

- En fornærmelse



Det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken. Til lokalavisen sier Stenberg at det han ser «er helt sinnsykt».

– Jeg blir både lei meg og forbanna. Og motløs. Dette er en fornærmelse mot alle oss som rydder strender rundt omkring. Er dette en del av det grønne skiftet de snakker om på Øra, spør han.

Rygg i rygg med naturreservatet, ligger det et avfallsmottak.

- Det vi ser her er husholdningsavfall fra gjenvinningsindustrien på Øra. Alt søppelet blir liggende her, og det skal ikke mer enn et vindkast til før det blåser i havet eller i Glomma, som også ligger i nærheten, sier Helberg til Nettavisen.

Han påpeker at det ligger tre nasjonalparker i området: Hvaler, Kosterhavet og Færder.

- Så dette er et sårbart område. Og vi rydder gjerne, men det er hyggelig om andre også tar i et tak. Vi kan rydde strender til krampa tar oss, men det hjelper ikke hvis vi ikke får stoppet kilden, sier Helberg.

Engasjement

Helberg filmet søppelet og la videoen ut på Facebook. Den har skapt et voldsomt engasjement.

Victor Kristiansen (Ap) er styreleder i Frevar, som eier avfallsanslegget. Han skriver i kommentarfeltet under videoen at det ser ut som det er flygeavfall fra ØGAS (Østfold gjenvinning).

På spørsmål fra Fredrikstad Blad om når området sist ble ryddet, svarer Kristiansen følgende:

- Det er vanskelig for meg å svare på, jeg skal ut og titte der nå. Jeg har også snakket med Frevar-sjefen, som skal ta dette videre med Østfold gjenvinning, sier Kristiansen.

