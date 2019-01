Språkpris til «Der ingen skulle tru»-programleder

Arve Uglum, som er programleder for NRK-suksessen «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», får pris for språkbruken sin.

Han er tildelt Kringkastingssjefens språkpris, som hvert år går til en NRK-medarbeider som utmerker seg med god språkbruk. Juryen mener fortellerstemmen til Uglum har en tydelig identitet, og at han bruker et nært og hverdagslig, men også utforskende og originalt språk, ifølge NRK. Uglum er fra Sogn, og på lufta bruker han nynorsk. – Jeg befinner meg midt imellom nynorsk og dialekt. Med en såpass sær dialekt skulle man tro det kom reaksjoner. Men jeg har ikke fått noen som gjelder dialekten min, sier han til NTB. Juryen omtaler språket hans som «sobert», «lavmælt» og «tilbaketrukket». – Målet er å stikke meg minst mulig fram. Da sparer jeg verden for mye unødvendig mas, sier Uglum selv. «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» er en norsk dokumentarserie som har gått på NRK siden 2002. Programmet ble fram til 2014 ledet av Oddgeir Bruaset, før Uglum tok over. I programmet får vi innblikk i hverdagslivet til folk som bor på øde og uvanlige steder. (©NTB)

