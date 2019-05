Søreide: – Vi må gjøre mer for å beskytte miljøforkjempere

I fjor ble én menneskeretts- og miljøaktivist drept nesten hver eneste dag. Mer må gjøres for å beskytte dem, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Dette er bare toppen av isfjellet, sa Eriksen Søreide i sin åpningstale til Oslo Freedom Forum mandag.

Dissidenter, opposisjonelle og aktivister fra alle verdenshjørner er samlet i Oslo til den tredagers konferansen, som er den ellevte i rekken.

I fjor ble rekordmange 329 aktivister drept, ifølge organisasjonen Frontline Defenders. 77 prosent av dem var miljøvernere.

– Dette er svært urovekkende. Vi må slå alarm når det rammer dem som slåss for miljøet og gjøre mer for å beskytte dem, understreket Eriksen Søreide.

Samtidig trakk hun fram at i mars vedtok FNs menneskerettighetsråd for første gang enstemmig en resolusjon om bedre beskyttelse av menneskerettsforkjempere, særlig miljøvernere.

Trass i at det er over 70 år siden menneskerettighetserklæringen ble vedtatt, som skulle sikre alle grunnleggende rettigheter og frihet for alle, er dette fortsatt langt fra den virkeligheten mange lever i, framholdt utenriksministeren.

– Jeg deler deres bekymring for et krympende demokratisk rom, sa Eriksen Søreide, som samtidig påpeker at det har vært en framgang på menneskerettighetsområdet de siste tiårene.

– Konsekvensene for å bryte menneskerettighetene har økt, sier hun.

