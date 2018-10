Søreide krever svar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slår seg ikke til ro med Saudi-Arabias versjon av hvordan journalisten Jamal Khashoggi døde.

Saudi-Arabia hevder at den 59 år gamle regimekritikeren og journalisten døde under en slåsskamp på landets konsulat i Istanbul 2. oktober.

Tyrkiske etterforskningskilder mener at han ble torturert til døde av medlemmer av en saudiarabisk dødsskvadron, før liket ble partert og fjernet.

– Det som har skjedd, er uakseptabelt, sier Søreide, som kaller Khashoggis død dypt tragisk og beklagelig.

– Jeg forventer at det gjennomføres en rask, åpen og troverdig undersøkelse av omstendighetene rundt dødsfallet, og at alle de involverte stilles til ansvar for denne ugjerningen, sier hun til NTB.

