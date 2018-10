Søreide: Norge går til sak mot USA på grunn av toll på stål og aluminium

Mener USAs tilleggstoll er i strid med lovverket.

Norske myndigheter har, sammen med EU og flere andre, torsdag bedt Verdens handelsorganisasjon om å opprette et tvisteløsningspanel om USAs tilleggstoll.

Det opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding torsdag ettermiddag.

- I strid med regelverket

- Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket, sier Søreide i pressemeldingen, og forklarer at WTOs tvisteløsningsmekanisme er den ordinære måten å løse uenighet på når man ikke har nådd frem via tvisteløsningskonsultasjoner.

23. mars i år innførte USA en tilleggstoll på enkelte stål- og aluminiumsprodukter på henholdsvis 25 og 10 prosent. Det for å beskytte egen industri.

Norge mener altså at tilleggstollen er i strid med WTOs lovverk.

Ønsker uavhengig vurdering

Sammen med Canada, EU, India, Kina, Mexico, Russland, Sveits og Tyrkia har Norge konsultert med USA i Geneve, som første skritt i en tvistesak. Konsultasjonene har imidlertid ikke ført frem.

Ved å anmode om opprettelsen av et tvisteløsningspanel, ønsker Norge og flere andre WTO-medlemmer - deriblant EU - en uavhengig vurdering av saken.

Norsk eksport rammes av tilleggstollen, ettersom internasjonale vilkår for handel med stål og aluminium er viktige for norsk næringsliv. EU er likevel det klart største markedet for norsk stål og aluminium.

- Selv om vår eksport til USA av stål og aluminium er beskjeden, er denne saken prinsipielt viktig, sier Søreide i pressemeldingen.

