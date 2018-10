Søreide: Norge til sak mot USA på grunn av toll på stål og aluminium

Norge mener USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med regelverket til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og går til sak mot USA.

USA innførte 23. mars tilleggstoll på visse stål og aluminiumsprodukter på henholdsvis 25 og 10 prosent for å beskytte egen industri. Tilleggstollen får Norge til å reagere.

– Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med

WTO-regelverket. WTOs tvisteløsningsmekanisme er den ordinære måten å løse uenighet på når man ikke har nådd fram via tvisteløsningskonsultasjoner. Derfor har vi, sammen med EU og flere andre, i dag bedt WTO om å opprette et tvisteløsningspanel om USAs tilleggstoll, sier utenriksminister Ine Eriksen

Søreide (H).

