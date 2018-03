Sørger over Karine Emilie

Ungdommer med behov for å snakke etter helgas dødsulykke i Olderfjord, får tilbud om dette på Hammerfest Videregående skole mandag.

(iFinnmark): Natt til søndag døde en ung kvinne fra Hammerfest etter at hun ble påkjørt av en snøscooter i Olderfjord. Det var 19 år gamle Karine Emilie Negård fra Rypefjord som omkom.

Mandag flagger Hammerfest videregående skole på halv stang. I aulaen er det tent lys og lagt blomster ved siden av et bilde av henne.

– Det er en trist dag som preger skolen. Vi har et rom på skolen nå hvor elevene kan prate med helsepersonell dersom de vil det, sier konstituert rektor Daniel Randolph til iFinnmark.

Flagger på halv stang

Karine Emilie Negård hadde den siste tiden vært hospitant på skolen for å forberede seg til en kommende eksamen. For to år siden gikk hun på design og håndverk på Hammerfest videregående skole.

– Hun var godt kjent i skolemiljøet. Jeg har informert alle lærerne om ulykken og de skal informere elevene og fortelle om hvilke tilbud vi har dersom de har behov for å prate, sier Randolph.

Skolen planlegger en minnestund, men det er foreløpig uklart når denne vil finne sted.

HALV STANG: – Det er en trist dag, sier konstituert rektor Daniel Randolph ved Hammerfest VGS.

Åpnet Bootleg

Søndag kveld åpnet ungdomshuset Bootleg dørene for å la ungdommene i Hammerfest komme sammen.

– Det er en veldig trasig hendelse for alle parter. Mange har mistet en venninne, en klassekamerat, og jeg vet at mange tar det tungt. Det er nok veldig trasig for alle parter, ikke minst for foreldre, slekt og søsken. Det er nok også trasig for venninna som var med henne, at det fikk et så tragisk utfall kommer hun nok til å tenke på resten av livet, sier Jakobsen, sa ordfører Alf E. Jakobsen til iFinnmark.

Pågrepet

Tidlig søndag morgen, klokken 06.19, ble en ung mann pågrepet og siktet i saken. Politiet fikk melding om ulykken klokken 02.10 natt til søndag og både politi, ambulanse og redningshelikopter rykket ut.

Den unge mannen er mistenkt for promillekjøring.

