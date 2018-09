Sørlandsbanen og Østfoldbanen stengt på grunn av uværet

Både Sørlandsbanen og Østfoldbanen er stengt fredag kveld på grunn av trær som har falt over toglinjene under uværet i Sør-Norge.

– Det er mye problemer nå, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til NTB.

I 19.30-tiden fredag kveld stengte Bane Nor Sørlandsbanen mellom Egersund og Stavanger på grunn av to trær som har falt over linjen. NSB skriver på sine egne nettsider at de innstiller togene mellom Stavanger og Kristiansand på grunn av dette.

– Vi organiserer ikke alternativ transport grunnet utrygt område for buss, skriver NSB.

Folke-Olsen i Bane Nor sier at mannskaper er på vei ut for å fjerne trærne fra toglinjen på Sørlandsbanen, men hun har foreløpig ingen prognoser på når strekningen kan åpnes igjen.

– Jeg tror nok likevel det blir stengt en god stund, sier pressevakten.

Litt tidligere fredag kveld ble også Østfoldbanen stengt mellom Råde og Fredrikstad på grunn av et tre som har falt over linjen like ved Fredrikstad stasjon.

NSB skriver at de organiserer buss og taxi i pendel mellom Råde og Fredrikstad, men at reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.

Også Raumabanen er stengt fredag etter at NVE igjen oppgraderte farenivået ved fjellpartiet Mannen, som toglinjen går under, til rødt.

På Dovrebanen ber Bane Nor og NSB reisende om å være forberedt på forsinkelser på strekningen Moelv-Lillehammer, fordi togene må kjøre med redusert hastighet på grunn av flomfare.

(©NTB)

Mest sett siste uken